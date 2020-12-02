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02.12.2020 (07:00)

Российские миротворцы продолжают разминирование социальных объектов в Степанакерте

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Российские миротворцы продолжают разминирование социальных объектов в Нагорном Карабахе. 

За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск   и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы № 10 г. Степанакерта.

Российскими военнослужащими Центра гуманитарного разминирования проведена проверка школы и прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов. Помимо этого, специалистами российского Центра примирения враждующих сторон были обеспечены работы по восстановлению электричества, теплоснабжения, а также безопасной доставки необходимого школьного имущества и материальных средств.

В ближайшее время при поддержке российских миротворцев планируется открытие других учебных заведений.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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