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02.12.2020 (05:00)

В Ейске открыт новейший тренажёрный комплекс для лётного состава морской авиации ВМФ, обладающий свойствами искусственного интеллекта

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В Центре боевого применения и переучивания лётного состава Морской авиации Военно-Морского Флота в городе Ейске состоялась церемония открытия новейшего специального тренажёрного комплекса для обучения лётчиков пилотированию различных типов воздушных судов.

По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова для проведения торжественной церемонии ввода в строй нового авиационного тренажерного комплекса, прибыла рабочая группа Главного командования ВМФ во главе с заместителем Главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмиралом Владимиром Касатоновым. О готовности комплекса к работе он доложил Главнокомандующему Военно-Морским Флотом Адмиралу Николаю Евменову по каналам видеоконференцсвязи. После доклада вице-адмирал Владимир Касатонов совместно с начальником Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ полковником Сергеем Боднаруком перерезали символическую красную ленту и произвели осмотр тренажерного комплекса.

Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки лётного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России  Для  обучения морских летчиков оборудованы шесть специализированных классов, установлены динамические тренажёры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также комплексный тренажёр многоцелевого истребителя Су-30СМ. Особенностью тренажёра Су-30СМ является применение средств искусственного интеллекта для формирования системы внешней визуальной обстановки в целях решения всего комплекса задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолёта в полном диапазоне высот и скоростей.

Высокотехнологичные тренажеры самолетов и вертолетов, размещенные в здании тренажерного комплекса, позволяют максимально реалистично отрабатывать весь спектр полетных заданий, включая противолодочные задачи, отрабатывать применение авиационных средств поражения, имитируя любые отказы авиационной техники, погодные и тактические условия.

В своём обращении к военнослужащим Центра по видеоконференцсвязи Главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов отметил, что «оснащение Центра боевого применения и переучивания лётного состава (морской авиации Военно-Морского Флота) высокотехнологичным, широкомасштабным по спектру решаемых задач тренажерным комплексом является одним из этапов процесса развития и совершенствования Морской авиации как важнейшей составляющей Военно-Морского Флота России».

«Безусловно, это важное событие в совершенствовании и развитии системы боевой подготовки морской авиации Военно-Морского Флота. По техническим возможностям комплекс позволяет существенно повысить качество профессиональной подготовки и квалификации в системе дополнительного профессионального образования лётного и инженерно-технического состава», - сказал Адмирал Николай Евменов. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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