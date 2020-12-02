02.12.2020 (05:00)

В Ейске открыт новейший тренажёрный комплекс для лётного состава морской авиации ВМФ, обладающий свойствами искусственного интеллекта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ейске открыт новейший тренажёрный комплекс для лётного состава морской авиации ВМФ, обладающий свойствами искусственного интеллекта

В Центре боевого применения и переучивания лётного состава Морской авиации Военно-Морского Флота в городе Ейске состоялась церемония открытия новейшего специального тренажёрного комплекса для обучения лётчиков пилотированию различных типов воздушных судов.

По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова для проведения торжественной церемонии ввода в строй нового авиационного тренажерного комплекса, прибыла рабочая группа Главного командования ВМФ во главе с заместителем Главнокомандующего Военно-Морским Флотом вице-адмиралом Владимиром Касатоновым. О готовности комплекса к работе он доложил Главнокомандующему Военно-Морским Флотом Адмиралу Николаю Евменову по каналам видеоконференцсвязи. После доклада вице-адмирал Владимир Касатонов совместно с начальником Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ полковником Сергеем Боднаруком перерезали символическую красную ленту и произвели осмотр тренажерного комплекса.

Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки лётного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России Для обучения морских летчиков оборудованы шесть специализированных классов, установлены динамические тренажёры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также комплексный тренажёр многоцелевого истребителя Су-30СМ. Особенностью тренажёра Су-30СМ является применение средств искусственного интеллекта для формирования системы внешней визуальной обстановки в целях решения всего комплекса задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолёта в полном диапазоне высот и скоростей.

Высокотехнологичные тренажеры самолетов и вертолетов, размещенные в здании тренажерного комплекса, позволяют максимально реалистично отрабатывать весь спектр полетных заданий, включая противолодочные задачи, отрабатывать применение авиационных средств поражения, имитируя любые отказы авиационной техники, погодные и тактические условия.

В своём обращении к военнослужащим Центра по видеоконференцсвязи Главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов отметил, что «оснащение Центра боевого применения и переучивания лётного состава (морской авиации Военно-Морского Флота) высокотехнологичным, широкомасштабным по спектру решаемых задач тренажерным комплексом является одним из этапов процесса развития и совершенствования Морской авиации как важнейшей составляющей Военно-Морского Флота России».

«Безусловно, это важное событие в совершенствовании и развитии системы боевой подготовки морской авиации Военно-Морского Флота. По техническим возможностям комплекс позволяет существенно повысить качество профессиональной подготовки и квалификации в системе дополнительного профессионального образования лётного и инженерно-технического состава», - сказал Адмирал Николай Евменов.

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