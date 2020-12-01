01.12.2020 (23:55)

Санкт-Петербургские нахимовцы 11 класса НВМУ приняли участие в деловой игре «Ключ к успеху»

В 11 классах Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища педагог-организатор Елена Филяевская и педагог-психолог Екатерина Шифрина провели деловую игру «Ключ к успеху» (нормы и правила делового этикета) и интеллектуальную развлекательные игру «Где логика?»

По словам организаторов, - «В форме деловой игры воспитанники познакомились с правилами делового этикета. Зная и используя их, в дальнейшей жизни ребята не попадут в трудное и неловкое положение, смогут избежать конфликта на рабочем месте. В игровых ситуациях нахимовцы учились вести деловой разговор, оформлять в соответствии с нормами русского языка деловые бумаги, точно и правильно выражать свои мысли и четко формулировать свою точку зрения».

Командные интеллектуально-развлекательные игры внесли положительные эмоции в совместное творческое и коллективное взаимодействие нахимовцев. Нахимовцы проявили свои лидерские качества, коммуникативные умения, смекалку и кругозор, а также показали взаимовыручку, чувство товарищества и ответственности за общий командный результат.

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