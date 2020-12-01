01.12.2020 (23:40)
Главнокомандующий ВМФ распорядился внедрить в ежегодную практику написания Географического диктанта на крейсере «Аврора» с участием нахимовцев и Центрального военно-морского музея.
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поддержал инициативу Центрального военно-морского музея о написании ежегодного географического диктанта на крейсере «Аврора» с привлечением к организации этого значимого мероприятия на легендарном корабле потенциала филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» и Нахимовского военно-морского музея.
Ранее, в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» состоялся Географический диктант. Экипаж крейсера ответил на вопросы диктанта в большой кают-кампании корабля с соблюдением противоэпидемиологических требований: все помещения продезинфицированы, участники диктанта обеспечены масками.
«Участие в географическом диктанте позволяет экипажу корабля не только прикоснуться к истории географических открытий, но и почувствовать преемственность от поколений русских военных моряков-первооткрывателей», - отметил командир крейсера капитан второго ранга Юрий Шишкарёв.
После подведения итогов написания диктанта командир корабля вручил матросам на память свидетельства об участии в диктанте.
Географический диктант проходит ежегодно, начиная с 2015 года. Участники акции анонимно отвечают на вопросы о географии России. Это могут быть как вопросы на знание общеизвестных фактов из географии, так и задания, требующие применить образное мышление, системную логику, глубокую эрудицию.
За пять лет в проекте приняли участие более 1 315 000 человек. С 2015 года до 2019 года число участников акции выросло в шесть раз.