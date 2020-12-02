02.12.2020 (05:00)

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) приступил к приему первых пациентов-жителей Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Медицинский отряд специального назначения (МОСН) приступил к приему первых пациентов жителей Нагорного Карабаха

Около 70 местных жителей обратились за медицинской помощью к специалистам медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны России, развернутого в городе Степанакерт.

Обращения местных жителей в полевой госпиталь, в основном, были связаны с обострением заболеваний сердечнососудистой и эндокринной системы, кроме того, местные жители обращались к военным медикам для оказания стоматологической помощи.

В составе подразделения МОСН прибыли свыше 100 военных медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Врачи, средний и младший медицинский персонал, находятся в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи.

В состав каждого МОСН входит лабораторно-диагностический отделение, способное проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи до 40 пациентам в сутки, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.

Справочно:

Специалистами медицинского отряда специального назначения будет организовано медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказана вся необходимая медицинская помощь населению Нагорного Карабаха.

Ранее военные медики были переброшены самолётами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск в Республику Ереван.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.

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