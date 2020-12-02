02.12.2020 (00:30)

В Улан-Удэнском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении начинается новый 2020-2021 учебный период обучения

1 декабря с.г. новый учебный год начался с торжественного митинга и занятий. В мероприятии приняли участие командование и личный состав соединения, ветераны, помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими.

Приоритеты обучения будут сосредоточены на повышении качества подготовки подразделений при сохранении высокой интенсивности боевой учебы. Зимний период обучения военнослужащие встретили торжественным митингом.

Личный состав бригады сделал хороший задел для того, чтобы в новом учебном периоде достичь более высоких результатов, совершенствовать свое профессиональное мастерство, боевую выучку.

Особое внимание будет уделено внедрению в практику обучения новых способов тактических действий, основанных на боевом опыте и опыте современных вооруженных конфликтов.

Продолжится совершенствование методов работы органов управления бригады по подготовки и управлению подразделениями с использованием современных систем управления и средств связи.

Завершившийся летний период обучения характеризовался высокой интенсивностью мероприятий боевой и военно-политической подготовки и выявил ряд качественных позитивных изменений, как в индивидуальной подготовке военнослужащих, так и в действиях подразделений в целом.

Главная задача командования гвардейского соединения в новом учебном году - повышение боевой готовности и потенциала подразделений, эффективности выполнения служебно-боевых задач.

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