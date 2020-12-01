01.12.2020 (22:45)

В учебном центре войск РХБ защиты состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года

В 282 Учебном Центре войск Радиационной, химической и биологической защиты состоялся митинг, посвященный началу нового учебного года. Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени соединения.

Перед военнослужащими выступил начальник 282 учебного центра войск РХБ защиты Дмитрий Пятойкин. Он обозначил основные направления обучения и задачи личному составу. В своем обращении он отметил важность задач, выполняемых в настоящее время войсками РХБ защиты, и связанные с этим высокие требования к уровню профессиональной подготовки личного состава.

В преддверии нового учебного периода были дооборудованы объекты учебно-материальной базы учебного центра, которые обеспечивают обучение личного состава на перспективных образцах вооружения и военной техники войск РХБ защиты.

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