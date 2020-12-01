01.12.2020 (22:30)

В мобильном соединении войск РХБЗ состоялся митинг, посвященный началу нового учебного года

Сегодня в мобильном соединении войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты состоялся митинг, посвященный началу нового учебного года. Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени соединения.

Перед военнослужащими выступил начальник отдела подготовки войск управления начальника войск РХБ защиты ВС РФ полковник Константин Киричук. В своем обращении к личному составу он отметил важность задач, выполняемых в настоящее время войсками РХБ защиты, и связанные с этим высокие требования к уровню профессиональной подготовки личного состава.

По окончании митинга командиры провели первое вводное занятие по военно-политической подготовке.

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