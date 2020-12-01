01.12.2020 (22:15)
Офицер Военной академии РВСН завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по гиревому спорту
Офицер Военной академии РВСН завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по гиревому спорту, прошедшему в г. Санкт-Петербурге.
В чемпионате приняли участие более 250 спортсменов из 12 стран мира, которые боролись за медали в дисциплинах, среди мужчин «двоеборье», «толчок по длинному циклу» и «эстафета», среди женщин «рывок» и «толчок по длинному циклу».
В весовой категории свыше 95 кг в дисциплине «двоеборье» в составе сборной команды России принимал участие курсовой офицер – преподаватель Серпуховского филиала Военной академии РВСН капитан Дмитрий Турищев.
В упорной борьбе Дмитрий с результатом 254,5 очка уверенно занял второе место, завоевав серебряную медаль, уступив лишь, сильнейшему на сегодняшний день гиревику мира Ивану Маркову.
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