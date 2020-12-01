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01.12.2020 (21:55)

В Псковском десантно-штурмовом соединении ВДВ начался зимний период обучения

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении начался новый учебный год и зимний период обучения. По традиции новый учебный период начался с торжественного митинга и занятий под руководством командира десантно-штурмового соединения гвардии полковника Сергей Чубарыкин.

В мероприятии приняли участие командование и личный состав соединения, ветераны, помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими.

По сложившейся традиции гости поздравили личный состав с наступлением нового этапа боевой учебы и пожелали успехов в предстоящих мероприятиях боевой подготовки.

Командир соединения Сергей Чубарыкин отметил успехи прошедшего учебного года, и обратил внимание что предстоит насыщенный мероприятиями боевой подготовки учебный год.

Зимний период обучения начался с занятий по военно-политической подготовке.

Первый час занятий с управлением соединения и личным составом десантно-штурмового полка провел лично командир гвардейского соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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