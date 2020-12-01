01.12.2020 (21:55)
В Псковском десантно-штурмовом соединении ВДВ начался зимний период обучения
В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении начался новый учебный год и зимний период обучения. По традиции новый учебный период начался с торжественного митинга и занятий под руководством командира десантно-штурмового соединения гвардии полковника Сергей Чубарыкин.
В мероприятии приняли участие командование и личный состав соединения, ветераны, помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими.
По сложившейся традиции гости поздравили личный состав с наступлением нового этапа боевой учебы и пожелали успехов в предстоящих мероприятиях боевой подготовки.
Командир соединения Сергей Чубарыкин отметил успехи прошедшего учебного года, и обратил внимание что предстоит насыщенный мероприятиями боевой подготовки учебный год.
Зимний период обучения начался с занятий по военно-политической подготовке.
Первый час занятий с управлением соединения и личным составом десантно-штурмового полка провел лично командир гвардейского соединения.