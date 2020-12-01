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01.12.2020 (21:00)

В гвардейском десантном соединении из Волгоградской области открыли новый учебный год

Личный состав и командование гвардейского десантно-штурмового соединения было построен на строевом плацу для проведения торжественного митинга.

Под марш военного оркестра был произведен торжественный вынос Государственного Флага Российской Федерации и Боевого Знамени прославленного десантного соединения.

Открыл митинг командир гвардейского отдельного десантно-штурмового ордена Отечественной войны 1 степени Донского казачьего соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин, который отметил, что в начавшемся зимнем периоде обучения предстоит напряженная учёба и деятельность, нацеленная на повышение боевой готовности личного состава.

Основные усилия военнослужащих в новом периоде обучения будут сосредоточены на качественной подготовке и проведении тактических учений, совершенствовании существующей системы подготовки личного состава                         к выполнению учебно-боевых задач, повышении боевой готовности и престижа объединения.

С поздравительной речью выступили председатель совета ветеранов соединения подполковник запаса Фазиль Мамедов, помощник командира по работе с верующими иерей, отец Георгий.

Завершился митинг торжественным прохождением личного состава с последующим убытием к местам проведения занятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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