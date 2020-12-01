01.12.2020 (21:00)
В гвардейском десантном соединении из Волгоградской области открыли новый учебный год
Личный состав и командование гвардейского десантно-штурмового соединения было построен на строевом плацу для проведения торжественного митинга.
Под марш военного оркестра был произведен торжественный вынос Государственного Флага Российской Федерации и Боевого Знамени прославленного десантного соединения.
Открыл митинг командир гвардейского отдельного десантно-штурмового ордена Отечественной войны 1 степени Донского казачьего соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин, который отметил, что в начавшемся зимнем периоде обучения предстоит напряженная учёба и деятельность, нацеленная на повышение боевой готовности личного состава.
Основные усилия военнослужащих в новом периоде обучения будут сосредоточены на качественной подготовке и проведении тактических учений, совершенствовании существующей системы подготовки личного состава к выполнению учебно-боевых задач, повышении боевой готовности и престижа объединения.
С поздравительной речью выступили председатель совета ветеранов соединения подполковник запаса Фазиль Мамедов, помощник командира по работе с верующими иерей, отец Георгий.
Завершился митинг торжественным прохождением личного состава с последующим убытием к местам проведения занятий.