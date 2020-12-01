01.12.2020 (21:50)
В 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде дали старт новому учебному году
Во время торжественного митинга с напутственным словом выступил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров
В 27 отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригаде имени 60-летия СССР прошли торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.
Во время торжественного митинга с напутственным словом выступил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, который отметил успешное выполнение личным составом прославленного воинского подразделения мероприятий по боевой подготовке в 2020 году, особо подчеркнув, участие в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», а также в обеспечении мероприятий Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр.
Замминистра обороны ознакомился с организацией боевой подготовки, имеющейся материально-технической базой.
Изучив новейший комплексный экипажный тренажер БТР-82А генерал-лейтенант Ю.Б.Евкуров подчеркнул, что требования Министра обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу по поставке в войска тренажеров по подготовке целых экипажей и оснащения учебных центров одиночными тренажерами в целях подготовки младших специалистов выполняются.
Замминистра обороны обсудил с представителями оборонно-промышленного комплекса перспективы дальнейшей модернизации учебно-тренировочных средств, стоящих на вооружении, а также поставки в войска современных тренажеров танков.