01.12.2020 (21:50)

В 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде дали старт новому учебному году

Во время торжественного митинга с напутственным словом выступил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров

В 27 отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригаде имени 60-летия СССР прошли торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.

Во время торжественного митинга с напутственным словом выступил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, который отметил успешное выполнение личным составом прославленного воинского подразделения мероприятий по боевой подготовке в 2020 году, особо подчеркнув, участие в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», а также в обеспечении мероприятий Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр.

Замминистра обороны ознакомился с организацией боевой подготовки, имеющейся материально-технической базой.

Изучив новейший комплексный экипажный тренажер БТР-82А генерал-лейтенант Ю.Б.Евкуров подчеркнул, что требования Министра обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу по поставке в войска тренажеров по подготовке целых экипажей и оснащения учебных центров одиночными тренажерами в целях подготовки младших специалистов выполняются.

Замминистра обороны обсудил с представителями оборонно-промышленного комплекса перспективы дальнейшей модернизации учебно-тренировочных средств, стоящих на вооружении, а также поставки в войска современных тренажеров танков.

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