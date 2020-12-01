01.12.2020 (20:30)

В первый день зимы в Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении торжественным митингом встретили новый учебный год

Сегодня в Ивановском соединении Воздушно-десантных войск прошел торжественный митинг с участием представителей командования дивизии, администрации города и личного состава, посвященный началу нового учебного года в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«За прошедший 2020 учебный год Ивановское соединение Воздушно-десантных войск провело 19 совместных, 6 командно-штабных тренировок, одно показное командно-штабное учение и одно командно-штабное учение с гвардейским Ивановским парашютно-десантном полком и артиллерийским Костромским полком», — отметил командир дивизии гвардии полковник Виктор Гуназа.

В своём выступлении он поблагодарил личный состав соединения, отметив, что в 2020 году с десантниками было проведено более 550 мероприятий боевой подготовки, из них около 170 тактических, тактико-специальных учений и 307 боевых стрельб.

«Всё это благодаря каждому войну-десантнику, стоящему в строю, его безупречному вкладу в боевую подготовку соединения и выполнению поставленных задач», — заявил полковник Виктор Гуназа.

После митинга по сложившейся традиции первый час занятий по общественно-государственной подготовке с личным составом парашютно-десантного полка провёл командир гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

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