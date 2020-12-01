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01.12.2020 (21:08)

Начальник ГУВП МО РФ поздравил военнослужащих 154 отдельного комендантского Преображенского полка, военной комендатуры города Москвы и 100 военной автомобильной инспекции с началом зимнего периода обучения

1 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации начинается зимний период обучения, поздравить личный состав военной комендатуры, города Москвы, 100 военной автомобильной инспекции и 154 отдельного комендантского Преображенского полка прибыл начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко.

В своем выступлении начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации поздравил личный состав с началом нового периода обучения и пожелал успехов при выполнении возложенных на них задач. После своего выступления генерал-полковник Сергей Кураленко вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, награжденным за выполнение служебно-боевых задач.

Поздравить военнослужащих с новым учебным периодом прибыли заместитель Главы управы Лефортово Осипова Марина Борисовна, ветеран полка полковник запаса Стреха Дмитрий Павлович и настоятель храма Григория Никисорийского отец Иоан.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главное управление военной полиции Минобороны России , Военная полиция
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