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01.12.2020 (19:55)

В бригаде управления гвардейской танковой армии ЗВО прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения

В Московской области состоялась торжественная церемония приведение к Военной присяге военнослужащих бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

Клятву на верность Отечеству дали более 100 новобранцев осеннего призыва. Все они уже прошли курс начальной общевойсковой подготовки и готовы выполнять боевые задачи в составе соединения.

Перед молодыми защитниками Родины со словами напутствия выступили представители командования бригады.

«Впереди вас ждет год службы в одном из лучших соединений гвардейской танковой армии, за этот год вы станете настоящими специалистами связи и защитниками Родины, гордостью ваших родителей. Офицерский корпус обучит вас боевой и специальной подготовке, а воинский коллектив станет второй семьей», — обратился к новобранцам заместитель командира бригады по военно-политической работе майор Андрей Быстров.

Всего за 2020 год в бригаде управления гвардейской танковой армии ЗВО присягнули на верность Родине более 400 военнослужащих от 18 до 25 лет.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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