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01.12.2020 (20:05)

Юные спортсменки ЦСКА стали призерами Всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах

В минувшие выходные в Суздали прошли XIX Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах «Владимиро-Суздальская Русь» памяти В. Мошталева среди девушек.

В турнире приняли участие 122 фехтовальщицы, среди которых 15 воспитанниц армейского клуба.

За выход в финал между собой встретились воспитанницы ЦСКА София Армаганова и Яна Палагина. С минимальным разрывом 12:11 победу одержала София Армаганова.

В борьбе за первое место армейская шпажистка уступила спортсменке из Московской области Анастасии Забелиной всего один укол. Отметим, что неделю назад армейская фехтовальщица обыграла Анастасию Забелину на региональном турнире по фехтованию на шпагах «Тульский турнир».

По результатам турнира на первую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Забелина. Серебряными призером стала София Армаганова. Замкнули тройку лидеров Яна Палагина и Софья Бирюкова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , ЦСКА , Соревнования
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