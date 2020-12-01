01.12.2020 (19:50)

Армейский лыжник выиграл «серебро» на первом этапе Кубка мира в Финляндии

В финской Рукке стартовали соревнования розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам. По итогам гонки классическим стилем на 15 км с раздельным стартом армейский спортсмен завоевал серебряную награду.

Представитель ЦСКА Алексей Червоткин показал второй результат в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Победителю гонки — норвежцу Йоханнесу Клэбо — армеец уступил 15,2 секунды. Время лыжника из Норвегии — 34 минуты и 4,6 секунды. Замкнул тройку призеров еще один представитель сборной России Александр Большунов.

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