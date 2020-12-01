01.12.2020 (18:40)

В Преображенском полку прошел митинг, посвященный началу нового учебного года

Сегодня в отдельном комендантском Преображенском полку в Москве состоялся митинг, посвященный началу нового учебного года. Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени полка.

Перед военнослужащими выступил командир полка полковник Сергей Бессонов, который отметил, что в начавшемся зимнем периоде обучения предстоит напряженная учёба и дальнейшая деятельность, нацеленная на повышение боевой готовности и престижа Преображенского полка.

Митинг завершился торжественным маршем. Командиры всех подразделений провели первые вводные занятия по военно-политической работе.

Справочно:

Отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента, Председателя Правительства, Министра обороны Российской Федерации и представителей государственной власти как на территории страны, так и за рубежом, а также участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в Россию, возложении венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены, проведении военных парадов и других мероприятиях государственного значения.

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