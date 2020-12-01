01.12.2020 (19:20)

Военнослужащие военной полиции и ВАИ российской военной базы в Киргизии получили икону Дмитрия Донского

Военнослужащим комендатуры и территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы в Киргизии передана икона небесного покровителя военной полиции — святого благоверного князя Дмитрия Донского. Икона была доставлена в соединение накануне празднования 9-й годовщины со дня образования военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Вручение иконы прошло в войсковом храме на территории базы.

Передавая икону военнослужащим, помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Аношкин отметил, что благоверный князь Дмитрий Донской определен небесным покровителем для военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с резолюцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 13 июня 2018 года.

Справочно:

Объединенная российская военная база Кант, расположенная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств - членов ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.

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