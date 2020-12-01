01.12.2020 (19:00)

Кубанские юнармейцы попали в «Новую ЭРУ»

В Краснодарском крае стартовала Всероссийская проектная смена военных инженеров. В «Новую ЭРУ» — именно так называется программа, которую реализуют на базе ВДЦ «Смена» в Анапе — попали больше сотни кубанских активистов Юнармии.

«Для того, чтобы попасть в этот инновационный проект, ребята прошли серьезный конкурсный отбор. Вы представляете, какой потенциал у юнармейцев, сколько желания и стремления стать еще лучше. Наши мальчишки и девчонки — самые настоящие лидеры. Они целеустремленные и амбициозные, успешные и разносторонние. Могут роботов собирать, ставить спортивные рекорды и совершать научные прорывы. Все необходимое для этого у них есть, мы только помогаем направить энергию в образовательное русло», — рассказал директор департамента по военно-патриотическому воспитанию Юнармии Антон Кузнецов.

За две недели «Новой ЭРЫ» у юнармейцев появится серьезная профессиональная база. Ребята получат навыки в сфере технической направленности. В программе обучения — курс тайм-менеджмента и креативного мышления. Но самое важное — участников смены научат создавать собственные проекты. На выбор представлено семь направлений: мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, прототипирование, инженерия космических систем, интернет вещей, альтернативная энергетика, эксплуатация беспилотных авиационных систем.

По словам юнармейца Анны Савченко, «Новая ЭРА» — отличный шанс проявить все грани своего технического таланта. Девушка в будущем мечтает связать свою жизнь с космосом, если точнее — с проектированием космических аппаратов. А уже сегодня делает все, для того, чтобы ее мечта осуществилась. И Юнармия в этом очень здорово помогает.

Программа смены военных инженеров направлена на развитие четырех треков личностного развития: #ЯЛидер, #ЯУспех, #ЯПрофессионал, #ЯЗдоров. Каждое направление предполагает особый курс лекций и мастер-классов. По итогам программы каждый участник получит сертификат, удостоверяющий качество обучения. Теперь юнармейцам по плечу любые жизненные и производственные задачи.

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