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01.12.2020 (18:30)

В гвардейской танковой армии ЗВО начался полевой выход с артиллеристами

В Московской и Нижегородской областях начался полевой выход с артиллеристами гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе мероприятия военнослужащие развернут полевой лагерь, отработают занятие и оставление огневых позиций, маскировку техники. Боевые расчеты выполнят упражнения учебных стрельб из самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган». Корректирование огня артиллерии будет осуществляться с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В полевом выходе принимают участие свыше 800 военнослужащих, задействоано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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