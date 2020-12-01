01.12.2020 (18:45)

Личному составу Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова представлен новый начальник учебного заведения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Личному составу Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова представлен новый начальник учебного заведения

Начальником Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге назначен генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Сегодня первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов с начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрием Тришкиным и командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым представили коллективу академии нового руководителя прославленного военного учебного заведения.

После представления было проведено рабочее совещание с руководящим составом академии, в ходе которого были подведены итоги деятельности в 2020 году, а также определены планы и задачи на 2021 год.

Ранее доктор медицинских наук профессор член-корреспондент РАН заслуженный врач Российской Федерации генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков возглавлял Главный военный клинический госпиталь Минобороны России имени Н.Н. Бурденко в Москве.

Евгений Крюков проходил военную службу на должностях от врача медицинской службы плавучей базы подводных лодок до руководителя одного из крупнейших лечебных учреждений Министерства обороны РФ. Автор более 120 научных работ. Награжден медалями, в т.ч. «За воинскую доблесть» I степени, «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе» I, II, III степеней.

Справочно:

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова — главное медицинское образовательное учреждение Министерства обороны РФ. В этом году академии исполнится 222 года.

В академии проводится обучение по четырем специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка специалистов среднего медицинского звена — фельдшеров, специалистов по пяти направлениям подготовки в адьюнктуре и магистратуре.

На исторической территории Военно-медицинской академии создан многофункциональный медицинский центр, представляющий собой совокупность клинических и научно-образовательных подразделений, объединенных в пределах одного комплекса зданий по территориальному и функциональному принципу, для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Созданный на базе клиники Центр координации медицинским обеспечением позволяет проводить неотложные телемедицинские консультации по вопросам оказания медицинской помощи в любой точке страны и за ее пределами.

Указом Президента РФ академия включена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

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