01.12.2020 (16:50)

В Военном университете проведен научный семинар с докторантами и адъюнктами

В Военном университете научно-исследовательским отделом (военно-гуманитарных исследований) совместно с отделом (организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров) проведен научный семинар с докторантами и адъюнктами университета на тему: «Публикации в рецензируемых изданиях: требования к разработке и оформлению».

Во вступительном слове начальник научно-исследовательского отдела (военно-гуманитарных исследований) доктор экономических наук, профессор полковник Наталья Кандыбко отметила, что разработка научных публикаций является важным этапом работы соискателей ученой степени над диссертационным исследованием. Необходимость опубликования научных статей обусловлена требованиями нормативных документов по присвоению ученых степеней в Российской Федерации.

С докладом «Основные требования к подготовке и публикации результатов исследований. Недобросовестные практики в современной научно-публикационной среде» выступил старший научный сотрудник НИО (военно-гуманитарных исследований) кандидат педагогических наук, доцент Александр Савин.

На семинаре выступили главные редакторы рецензируемых научных изданий Военного университета кандидат исторических наук, доцент Александр Курдюк, кандидат юридических наук, доцент Александр Бочаров, доктор экономических наук, профессор Арутюн Хачатурян, а также докторант майор Максим Барановский и адъюнкт подполковник Виталий Жуков.

В текущем году это уже второй семинар с докторантами и адъюнктами. В дальнейшем предполагается их проведение на регулярной основе.

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