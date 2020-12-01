Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.12.2020 (16:50)

В Военном университете проведен научный семинар с докторантами и адъюнктами

В Военном университете научно-исследовательским отделом (военно-гуманитарных исследований) совместно с отделом (организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров) проведен научный семинар с докторантами и адъюнктами университета на тему: «Публикации в рецензируемых изданиях: требования к разработке и оформлению».

Во вступительном слове начальник научно-исследовательского отдела (военно-гуманитарных исследований) доктор экономических наук, профессор полковник Наталья  Кандыбко отметила, что разработка научных публикаций является важным этапом работы соискателей ученой степени над диссертационным исследованием. Необходимость опубликования научных статей обусловлена требованиями нормативных документов по присвоению ученых степеней в Российской Федерации.

С докладом «Основные требования к подготовке и публикации результатов исследований. Недобросовестные практики  в современной научно-публикационной среде» выступил старший научный сотрудник НИО (военно-гуманитарных исследований) кандидат педагогических наук, доцент Александр Савин.

На семинаре выступили главные редакторы рецензируемых научных изданий Военного университета кандидат исторических наук, доцент Александр Курдюк, кандидат юридических наук, доцент Александр Бочаров, доктор экономических наук, профессор Арутюн Хачатурян, а также докторант майор Максим Барановский и адъюнкт подполковник Виталий Жуков.

В текущем году это уже второй семинар с докторантами и адъюнктами. В дальнейшем предполагается их проведение на регулярной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Уссурийском СВУ прошел праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине со дня образования училища
Более 400 человек проверили свои знания по географии в Военной академии РВСН и филиале
Курсанты Военного университета Минобороны написали «Географический диктант-2020»
Курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии и юнармейцы написали «Географический диктант»

Метки:
Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false