01.12.2020 (17:15)
В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота отметили День части
Личный состав соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) отметил 6-ю годовщину со дня образования воинской части.
На территории подразделения прошёл День открытых дверей и праздничный митинг, приуроченный к началу нового учебного года, который совпал с Днём основания части.
Мероприятие началось с выноса Боевого Знамени части. В ходе митинга командир соединения поздравил личный состав с началом учебного года и Днём основания части.
Наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены награды и грамоты.
В ходе торжеств военнослужащих также поздравили представители администрации Симферопольского района Республики Крым и ветераны Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны.
После окончания праздничных мероприятий личный состав соединения приступил к выполнению поставленных задач на новый учебный год и зимний период обучения.