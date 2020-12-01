01.12.2020 (17:15)

В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота отметили День части

Личный состав соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) отметил 6-ю годовщину со дня образования воинской части.

На территории подразделения прошёл День открытых дверей и праздничный митинг, приуроченный к началу нового учебного года, который совпал с Днём основания части.

Мероприятие началось с выноса Боевого Знамени части. В ходе митинга командир соединения поздравил личный состав с началом учебного года и Днём основания части.

Наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены награды и грамоты.

В ходе торжеств военнослужащих также поздравили представители администрации Симферопольского района Республики Крым и ветераны Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны.

После окончания праздничных мероприятий личный состав соединения приступил к выполнению поставленных задач на новый учебный год и зимний период обучения.

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