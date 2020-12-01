01.12.2020 (18:00)

Свыше 50 торжественных мероприятий прошли в воинских частях танковой армии ЗВО по случаю начала зимнего периода обучения

Свыше 50 торжественных мероприятий прошло в соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемых в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, по случаю начала зимнего периода обучения.

В митингах приняли участие заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев, командующий гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель, командование объединением, военнослужащие.

В соединениях и воинских частях объединения состоялось общее построение личного состава, на котором были зачитаны основные задачи на новый период обучения от имени командующего объединением.

В своем обращении к личному составу командарм отметил, что основной упор в зимнем периоде обучения будет сделан на внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, при этом около половины всех мероприятий будут проведены в ночное время, а также на применение офицерами нестандартных форм и способов при выполнении учебно-боевых задач.

Для качественного выполнения поставленных задач продолжится обучение личного состава на новые современные образцы вооружения и военной техники.

В зимнем периоде обучения военнослужащим армии, в частности, предстоит принять участие в 20 учениях, в ходе которых будут отработаны практические действия и осуществлена сложная система координации всех подчиненных частей.

Митинги завершились торжественными маршами, командиры всех подразделений провели первое вводное занятие по военно-политической работе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице