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01.12.2020 (17:55)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовала годовая спартакиада среди подразделений

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовала годовая спартакиада среди подразделений.

В течение 2021 учебного года военнослужащие ОГРВ ПРРМ примут участие в состязаниях по гиревому спорту, боксу, армейскому рукопашному бою, дзюдо, самбо, плаванию, спортивному ориентированию, офицерскому троеборью, стрельбе из штатного оружия, волейболу, футболу, хоккею, баскетболу, настольному теннису и другим состязаниям.

Исходя из результатов каждых соревнований, будет формироваться общекомандный зачёт и выявлен победитель спартакиады.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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