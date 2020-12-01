01.12.2020 (17:25)
Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к этапу одиночной подготовки
Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) наряду с началом зимнего периода обучения 2021 учебного года приступили к этапу одиночной подготовки военнослужащих.
На данном этапе обучения военнослужащим предстоит совершенствовать свои профессиональные навыки одиночной подготовки по таким предметам обучения как тактическая, инженерная, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин и другим предметам боевой подготовки. Также на этапе одиночной подготовки в ОГРВ ПРРМ запланированы сборы с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17 и снайперами.
Отработка нормативов на практике запланирована через неделю, до этого военнослужащим предстоит тщательное изучение теоретической части и сдача зачетов по основным предметам боевой подготовки.
От качества обучения военнослужащих на этапе одиночной подготовки зависит в дальнейшем успешность боевого слаживания подразделений и их способность решить поставленную задачу.