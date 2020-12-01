01.12.2020 (17:40)

На российской военной базе в Абхазии начался новый учебный год

На российской военной базе в Абхазии состоялся митинг, посвященный началу нового учебного периода.

На торжественном построении командование военной базы поздравило личный состав соединения, пожелав бодрости духа, здоровья, профессиональных успехов.

Приоритетной задачей в зимнем периоде обучения станет повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих. Особое внимание будет уделено организации совестной работы и взаимодействию штабов и пунктов управления с военнослужащими Вооруженных Сил Республики Абхазии в рамках договорных обязательств двух стран по действию объединённой группировки войск (сил).

В новом году планируется провести около 300 совместных крупных мероприятий боевой подготовки, 46% тактических учений планируются как двусторонние. С военнослужащими вооруженных сил Абхазии будут отработаны действия при отражении атак условного противника с воздуха, на земле, в море, в горных условиях, на морском побережье, а также выполнение задач по всестороннему обеспечению подразделений. Более половины учений пройдут в ночных условиях.

Также планируется совершенствование приказарменной и учебно-материальной базы полигонов для проведения занятий в составе экипажей машин, боевых расчетов и в целом подразделений тактического звена.

В 2020 году на полигонах совместного использования Цабал и Нагвалоу было усовершенствовано свыше 20 единиц полигонного оборудования, обновлено более 100 технических средств обучения, возведены и построены новые наблюдательные пункты управления, вышки и инженерные сооружения. Развернуты новые учебные места по выполнению упражнений для армейской тактической стрельбы и обучению военнослужащих управлению новейшими беспилотными летательными средствами.

В данный момент ведется подготовка полигонов для стрельбы из модернизированных танков Т-72Б3.

Также планируется подготовка и участие военнослужащих российской военной базы в VII Армейских международных играх и участие в новых конкурсах: «Тактический стрелок» – соревнования по огневой выучке среди разведывательных подразделений, «Меридиан» – состязания специалистов военно-топографической службы, и творческий конкурс «Армия культуры». Игры пройдут в период с 22 августа по 4 сентября 2021 года.

Подразделения, которые продемонстрируют высокие показатели в боевой подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий повседневной деятельности, в новом году примут участие в борьбе за право наименования «ударным подразделением».

В 2020 году наиболее значимым мероприятием для военнослужащих ЮВО в Абхазии стал стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». В нём задействовали 2 полигона совместного использования, более 1,5 тыс. военнослужащих, 500 единиц вооружения и специальной техники. В ходе учения впервые были отработаны новейшие приемы поражения морских целей из танков, современного артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, успешно поражено более 1 тыс. морских целей, израсходовано более 20 тыс. боеприпасов крупного калибра.

По указанию командующего ЮВО генерала армии Александра Дворникова, в следующем году планируется увеличить количество мероприятий боевой подготовки с участием российских военнослужащих в Абхазии на 20%.

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