01.12.2020 (17:55)

Будущие военные полицейские-миротворцы начали обучение в специальном центре в Северной Осетии

В учебном центре Министерства обороны РФ в Северной Осетии стартовал новый учебный период, в ходе которого курсантов военной полиции будут обучать по программе, основанной на методике подготовки миротворческих подразделений.

В рамках спецкурса обучаемые получат компетенции, необходимые для работы за пределами Российской Федерации, пройдут обучение по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам.

Военные полицейские выполняют задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивают правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывают сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн.

Завершив курсы подготовки, военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице