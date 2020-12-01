01.12.2020 (17:15)

Церемония возложения цветов в честь 124-й годовщины со дня рождения Маршала Жукова прошла в Екатеринбурге

Церемония возложения венков и цветов к памятнику Маршала Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову прошла 1 декабря в честь 124-й годовщины со дня рождения военачальника.

В мероприятии, которое состоялось возле здания штаба ЦВО в Екатеринбурге, принял участие командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Также память полководца почтило командование округа, представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, областной и городской администрации, силовых структур и екатеринбургской епархии.

По завершении церемонии рота почетного караула екатеринбургского военного гарнизона прошла торжественным маршем по главной улице города - проспекту Ленина перед штабом Центрального военного округа.

Георгий Жуков - четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества советских и иностранных наград с 1948 по 1953 год занимал должность командующего войсками Уральского военного округа и проживал в Свердловске (ныне Екатеринбург). Во время службы на Урале он применял опыт, полученный на Великой Отечественной войне, при обучении войск в условиях переоснащения их новыми средствами вооруженной борьбы.

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