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01.12.2020 (17:30)

Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземное море

Плавучая мастерская ПМ-82 Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.

Экипажу ПМ-82 в течение четырех месяцев предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и подводных лодок соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

За последние три года экипаж плавучей мастерской провел уже четвертый дальний поход в Средиземноморье.

На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.

ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Международная деятельность
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