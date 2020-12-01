01.12.2020 (17:30)
Плавмастерская Балтийского флота отправилась в Средиземное море
Плавучая мастерская ПМ-82 Балтийского флота вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.
Экипажу ПМ-82 в течение четырех месяцев предстоит осуществлять обеспечение технической готовности кораблей и подводных лодок соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.
За последние три года экипаж плавучей мастерской провел уже четвертый дальний поход в Средиземноморье.
На борту вспомогательного судна постоянно находится группа антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.
ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.