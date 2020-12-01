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01.12.2020 (16:45)

В Уссурийском СВУ прошел праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине со дня образования училища

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1 декабря — особенный день для воспитанников и выпускников Уссурийского суворовского военного училища (СВУ). В этот день 77 лет назад было сформировано прославленное учебное заведение. В годовщину образования училища был дан праздничный концерт.

Торжественное собрание в зрительном зале Уссурийского СВУ открыл начальник училища генерал-майор Николай Глинин. Он поздравил суворовцев и педагогический состав с этим знаменательным днем и вручил отличившимся ведомственные награды.

Были зачитаны поздравления от заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова, командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко, а также переданы поздравительные слова председателя Совета старейшин региональной общественной организации «Выпускники Курского-Дальневосточного-Уссурийского суворовского военного училища» полковника в отставке, суворовца Курского СВУ 1948 года выпуска Ю. Бегишева, генерал-майора запаса, суворовца Уссурийского СВУ 1969 года выпуска В. Щербовича.

Праздничный концерт начался с показательного выступления барабанщиков. С поздравительными номерами выступили суворовцы, ведущий артист театра Восточного военного округа Александр Медведев и оркестр Уссурийского СВУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Суворовское училище , Военное образование , Годовщины , Среднее образование
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