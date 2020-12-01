01.12.2020 (17:00)

В Башкирии состоялась отправка более 300 призывников к местам прохождения службы

В Уфе (Республика Башкортостан) состоялась отправка более 300 призывников к местам прохождения военной службы военным эшелоном.

Перед отправкой в вагонах поезда была проведена дезинфекция, все новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли необходимые мероприятия призыва. Каждому призывнику было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Военный комиссариат Республики Башкортостан за осенний призыв уже отправил к местам прохождения службы более 3 тыс. новобранцев. Всего из республики будет призвано свыше 4 тыс. человек.

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