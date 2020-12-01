01.12.2020 (16:45)

Военнослужащие ЦВО в Новосибирске приступили к новому учебному году

В соединении 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Новосибирской области, сегодня состоялся торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года.

Перед личным составом соединения выступил командующий 41-й ОА генерал-майор Сергей Рыжков: «Товарищи офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты, уважаемые гости! Сегодня мы начинаем новый учебный год с девизом «Все ради Победы! Ради подготовленности личного состава!». Ваше соединение по праву занимало достойнейшие места среди других соединений и воинских частей 41-й армии, в этом году я не сомневаюсь, что вы выполните свой долг с достоинством и честью. Желаю вам здоровья, сохранения жизни личного состава при выполнении поставленных задач и очередных побед!».

После митинга с личным составом соединений и воинских частей были проведены занятия по военно-политической подготовке, общевоинским уставам и другим дисциплинам на приказарменной учебно-материальной базе.

Торжественные митинги, посвященные новому учебному году, состоялись 1 декабря 2020 года во всех соединениях и воинских частях 41 ОА ЦВО.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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