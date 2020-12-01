01.12.2020 (15:40)

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу провел заседание Совета министров обороны ОДКБ

Глава российского военного ведомства провел заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции.

«Обострение ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, не позволило нам встретиться лично. Вынуждены проводить сегодняшнее заседание в режиме видеоконференции. Думаю, что это не помешает эффективной работе, обмену мнениями по актуальным аспектам военно-политической обстановки и деятельности нашей Организации», — сказал генерал армии Сергей Шойгу, открывая заседание.

Глава российского военного ведомства также напомнил, что заседание проходит в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдёт завтра также в режиме видео-конференц-связи. Главы государств подведут итоги председательства Российской Федерации в Организации и определят перспективы её развития.

«Хотел бы сказать несколько слов о мероприятиях этого года, которые состоялись, несмотря на пандемию. Они помогли решить приоритетные задачи российского председательства в Организации, а также способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран», — подчеркнул Министр обороны России.

«В первую очередь это празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Хотел бы еще раз поблагодарить ваших военнослужащих за участие в военном параде на Красной площади», — добавил Сергей Шойгу.

Кроме того, в сентябре было проведено совместное заседание министров обороны государств СНГ, ШОС и ОДКБ. В таком расширенном, «евразийском» формате встреча глав оборонных ведомств проводилась впервые.

«Считаем это важным вкладом в укрепление авторитета ОДКБ, формирование единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение доверительного диалога, укрепление взаимопонимания», — сказал глава российского военного ведомства.

В ходе данного мероприятия, которое проводилось в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», главы оборонных ведомств посетили Музейный комплекс «Дорога памяти». Как отметил Министр обороны России, все государства - члены ОДКБ приняли активное участие в формировании его информационного массива.

«Кроме того, в условиях пандемии мы сумели провести на высоком уровне Международный военно-технический форум и Армейские международные игры. Выражаю признательность оборонным ведомствам, принявшим участие в этих мероприятиях», — обратился к участникам заседания генерал армии Сергей Шойгу.

Помимо этого, реализована значительная часть запланированного в части оперативной и боевой подготовки с Коллективными силами ОДКБ.

На территории Российской Федерации прошли совместные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон» и командно-штабная тренировка с Командованием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В Белоруссии миротворческими силами отработаны совместные задачи в ходе учения «Нерушимое братство».

Представители Армении, Белоруссии и Казахстана приняли активное участие в стратегическом командно-штабном учении Вооружённых Сил Российской Федерации «Кавказ-2020».

По словам главы российского военного ведомства, эти мероприятия показали, что Организация готова к решению антикризисных задач, в том числе в условиях пандемии.

Также усилия были сосредоточены на разработке ряда ключевых документов, направленных на обеспечение как национальной безопасности государств - членов ОДКБ, так и коллективной безопасности Организации в целом.

«Рассчитываем, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему совершенствованию военной составляющей ОДКБ, станет прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств в формате Организации», — добавил Министр обороны.

«Уважаемые коллеги! С момента нашей предыдущей встречи произошёл ряд изменений в составе Совета министров обороны государств - членов ОДКБ», — напомнил глава российского военного ведомства.

Министром обороны Республики Армения был назначен генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян. Начальником генерального штаба вооружённых сил Киргизии — генерал-майор Таалайбек Омуралиев.

«Поздравляю коллег с назначением на высокие посты. Желаю доброго здоровья, успехов в служебной деятельности и плодотворной работы в Совете министров обороны ОДКБ», — сказал Сергей Шойгу.

В заседании Совета министров обороны ОДКБ в режиме видеоконференции также приняли участие министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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Подводя итоги заседания Совета министров обороны ОДКБ, глава российского военного ведомства сообщил, что участники подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах Организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера.

Было принято решение о переработке документов Плана оперативного развёртывания Коллективных сил оперативного реагирования с учётом современных реалий.

Определены основные направления работы по развитию военной составляющей в период предстоящего председательства в Организации Республики Таджикистан, а также спланировано развитие военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на очередной пятилетний период.

В рамках работы по созданию комплексной системы тылового, технического и медицинского обеспечения применения группировок войск (Коллективных сил) ОДКБ одобрен проект межгосударственного Соглашения, регламентирующего данные вопросы.

Рассмотрен блок вопросов по развитию миротворческого потенциала Организации.

Согласован механизм подключения миротворческих сил ОДКБ к операциям ООН по поддержанию мира и одобрен проект межгосударственного протокола о внесении соответствующих дополнений в действующее Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ.

Уточнен состав и дислокация миротворческих сил ОДКБ.

Рассмотрены вопросы подготовки личного состава миротворческих подразделений. В этих целях участники заседания договорились придать статус базовой учебно-методической организации по подготовке персонала миротворческих сил ОДКБ Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации.

Такую же работу в сфере обучения планируется проводить для других составляющих Коллективных сил (войск) ОДКБ.

Статус научного центра в области исследования проблем развития и применения авиационной составляющей ОДКБ будет придан Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина (г. Воронеж). А Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации станет базовой организацией по подготовке профессионалов в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности.

«Реализация принятых сегодня решений будет способствовать поступательному развитию военной составляющей Организации, поддержанию региональной стабильности и укреплению военной безопасности государств - членов ОДКБ», — заключил Министр обороны Российской Федерации.

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