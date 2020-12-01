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01.12.2020 (16:15)

Подразделения военной полиции ЦВО отмечает девятую годовщину со дня образования

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Сегодня исполнилось 9 лет со дня образования военной полиции Вооруженных Сил РФ. В Центральном военном округе (ЦВО) основой для формирования органов военной полиции стали существовавшие военные комендатуры гарнизонов, которые были выведены из состава войск военного округа и переданы в подчинение региональному управлению военной полиции.

В настоящее время на территории 38 военных комендатур, расположенных в 29 субъектах России, а также в Душанбинском (Республика Таджикистан) и Приозёрском (Республика Казахстан) гарнизонах. С 1 декабря 2020 года сформировано подразделение военной полиции в составе объединенной российской военной базы Кант в Киргизской Республике.

Спектр решаемых военной полицией задач широк – от противодействия преступности до обеспечения порядка в воинских частях. Военная полиция создана для обеспечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил, а также соблюдения законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, охраны военных объектов и противодействия преступности.

На вооружении военных комендатур армейские внедорожники УАЗ «Патриот», комплексы связи, а также штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза» и специальные средства индивидуальной защиты «Авангард».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция
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