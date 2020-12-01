01.12.2020 (16:15)

Подразделения военной полиции ЦВО отмечает девятую годовщину со дня образования



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения военной полиции ЦВО отмечает девятую годовщину со дня образования

Сегодня исполнилось 9 лет со дня образования военной полиции Вооруженных Сил РФ. В Центральном военном округе (ЦВО) основой для формирования органов военной полиции стали существовавшие военные комендатуры гарнизонов, которые были выведены из состава войск военного округа и переданы в подчинение региональному управлению военной полиции.

В настоящее время на территории 38 военных комендатур, расположенных в 29 субъектах России, а также в Душанбинском (Республика Таджикистан) и Приозёрском (Республика Казахстан) гарнизонах. С 1 декабря 2020 года сформировано подразделение военной полиции в составе объединенной российской военной базы Кант в Киргизской Республике.

Спектр решаемых военной полицией задач широк – от противодействия преступности до обеспечения порядка в воинских частях. Военная полиция создана для обеспечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил, а также соблюдения законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, охраны военных объектов и противодействия преступности.

На вооружении военных комендатур армейские внедорожники УАЗ «Патриот», комплексы связи, а также штатные образцы стрелкового вооружения и оружия нелетального действия: бесствольные пистолеты «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза» и специальные средства индивидуальной защиты «Авангард».

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