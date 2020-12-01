01.12.2020 (16:00)

В многофункциональном медицинском центре ЦВО в Новосибирске более 450 гражданских пациентов вылечили от COVID-19

За шесть месяцев работы многофункционального медицинского центра Минобороны России в Новосибирске от коронавирусной инфекции было вылечено более 1300 пациентов.

«Это и военнослужащие, и члены их семей, и военные пенсионеры, а также около 450 человек из гражданского населения, что составляет более трети от общего числа пациентов», – пояснил начальник 425-го военного госпиталя полковник медицинской службы Алексей Усков.

«Предусмотрено выделение до 50% коечного фонда медицинского центра для размещения гражданских лиц. Госпитализация гражданских лиц осуществляется по согласованию с Министерством здравоохранения Новосибирской области», – сообщил начальник 425-го военного госпиталя полковник медицинской службы Алексей Усков.

Алексей Усков также отметил, что на данный момент заполняемость медцентра пациентами составляет 90%.

Диагностические возможности многофункционального медицинского центра позволяют в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, при этом уменьшая время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления. Кроме того, центр оснащен передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате.

Благодаря современному оборудованию, в том числе компьютерному томографу, оборудованию анестезиологии, эндоскопии, аппаратам УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации и запасу лекарственных препаратов в медицинском центре возможно лечение не только инфекционных заболеваний, но и других терапевтических патологий.

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