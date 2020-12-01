01.12.2020 (15:45)
Центральный военный округ празднует 10-летие со дня образования
Первого декабря Центральный военный округ празднует 10-летие создания. Он был образован на базе войск Приволжско-Уральского и части Сибирского военных округов.
В настоящее время войска ЦВО дислоцируются в административных границах трех федеральных округов (Приволжского, Уральского и Сибирского) на территории 29 субъектов Российской Федерации. В его состав также входит 201-я военная база, находящаяся в Республике Таджикистан, российская объединенная военная база Кант, также подразделения на территории Казахстана. Штаб располагается в Екатеринбурге.
Командующему войсками ЦВО подчинены все дислоцирующиеся на территории округа воинские формирования видов и родов войск ВС РФ, за исключением Ракетных войск стратегического назначения и Войск воздушно-космической обороны.
С 2017 года руководит округом генерал-полковник Александр Лапин.