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01.12.2020 (15:45)

Центральный военный округ празднует 10-летие со дня образования

Первого декабря Центральный военный округ празднует 10-летие создания. Он был образован на базе войск Приволжско-Уральского и части Сибирского военных округов.

В настоящее время войска ЦВО дислоцируются в административных границах трех федеральных округов (Приволжского, Уральского и Сибирского) на территории 29 субъектов Российской Федерации. В его состав также входит 201-я военная база, находящаяся в Республике Таджикистан, российская объединенная военная база Кант, также подразделения на территории Казахстана. Штаб располагается в Екатеринбурге.

Командующему войсками ЦВО подчинены все дислоцирующиеся на территории округа воинские формирования видов и родов войск ВС РФ, за исключением Ракетных войск стратегического назначения и Войск воздушно-космической обороны.

С 2017 года руководит округом генерал-полковник Александр Лапин.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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