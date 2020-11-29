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29.11.2020 (20:52)

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации приняли участие в «Географическом диктанте»

В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях были организованы площадки для проведения ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант».

В написании диктанта приняли участие около 500 военнослужащих и лиц гражданского персонала. 

В начале мероприятия всем участникам продемонстрировали видеоролик о Русском географическом обществе и его деятельности, после чего были подробно рассказаны правила и проведены разминочные вопросы. 

Во время диктанта необходимо было ответить на ряд вопросов о географическом расположении городов, рек, климатических зонах, районах обитания животных, горных вершинах России и на многие другие. 

Мероприятие прошло под руководством начальника штаба дальней авиации генерал-майора Сергея Кувалдина.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Русское географическое общество , Географический диктант , Воздушно-космические силы (ВКС)
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