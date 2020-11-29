29.11.2020 (20:52)
Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации приняли участие в «Географическом диктанте»
В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях были организованы площадки для проведения ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант».
В написании диктанта приняли участие около 500 военнослужащих и лиц гражданского персонала.
В начале мероприятия всем участникам продемонстрировали видеоролик о Русском географическом обществе и его деятельности, после чего были подробно рассказаны правила и проведены разминочные вопросы.
Во время диктанта необходимо было ответить на ряд вопросов о географическом расположении городов, рек, климатических зонах, районах обитания животных, горных вершинах России и на многие другие.
Мероприятие прошло под руководством начальника штаба дальней авиации генерал-майора Сергея Кувалдина.