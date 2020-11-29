29.11.2020 (18:45)
В Тульском Суворовском военном училище состоялась просветительская акция «Географический диктант»
В Тульском Суворовском военном училище вместе с суворовцами, в ходе проведения просветительской акции «Географический диктант», проверил свои знания заместитель командующего
Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Александр Вязников.
Проверить свои знания смогли более 500 воспитанников Тульского Суворовского училища, 700 десантников и более 200 детей из подшефных школ.
В целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, особое внимание уделялось требованиям безопасности при проведении массовых мероприятий, таких как соблюдение социальной дистанции и наличие одноразовых масок.Воспитанники Тульского Суворовского училища, воины-десантники, воспитанники подшефных школ продемонстрировали свои знания по географии и показали высокие результаты в области знания «Родной Земли».