29.11.2020 (18:45)

В Тульском Суворовском военном училище состоялась просветительская акция «Географический диктант»

В Тульском Суворовском военном училище вместе с суворовцами, в ходе проведения просветительской акции «Географический диктант», проверил свои знания заместитель командующего

Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Александр Вязников.

Проверить свои знания смогли более 500 воспитанников Тульского Суворовского училища, 700 десантников и более 200 детей из подшефных школ.

В целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, особое внимание уделялось требованиям безопасности при проведении массовых мероприятий, таких как соблюдение социальной дистанции и наличие одноразовых масок.Воспитанники Тульского Суворовского училища, воины-десантники, воспитанники подшефных школ продемонстрировали свои знания по географии и показали высокие результаты в области знания «Родной Земли».

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