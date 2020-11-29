29.11.2020 (18:32)

Назначен новый начальник учебного центра военной полиции ВС РФ

Первый командир учебного центра военной полиции полковник Роман Богданович назначен на вышестоящую должность в порядке продвижения по службе назначен на должность начальника Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации, одного из самых уникальных подразделений в Вооруженных Силах, охраняющих центральные органы военного управления в городе Москве.

Современная учебно-материальная база Учебного центра военной полиции позволяет обеспечить комплексную подготовку военнослужащих военной полиции для выполнения задач

по поддержанию законности, правопорядка, обеспечению безопасности дорожного движения, а также специальных задач за пределами Российской Федерации.

В настоящий момент продолжается строительство объектов Учебного центра второй очереди, включающей в себя такие важные объекты для обучения курсантов, как стрелковый тир, спортивный комплекс УСТК «СТАРТ», автодром.

Полковник С.Л.Коровянский проходил службу на разных воинских должностях от командира танкового взвода до начальника Учебного центра военной полиции Вооруженных Сил, неоднократно выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики. Награжден государственной и ведомственной наградами.

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