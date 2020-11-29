29.11.2020 (18:26)

Военная комендатура Владивостока получила новую жестконадувную быстроходную лодку

Главным управление военной полиции продолжается оснащение территориальных органов военной полиции современными видами специальной техники.

В военную комендатуру г.Владивосток в ноябре была поставлена жестконадувная быстроходная лодка БЛ-680.

Быстроходные лодки применяются морскими подразделениями военной полиции при выполнении задач по поддержанию правопорядка в акваториях базирования кораблей.

Использование БЛ-680 подтвердило их высокие эксплуатационные и технические характеристики.

В рамках выполнения государственного оборонного заказа лодка БЛ-680 ста ла третьей, поступившей на вооружение в территориальные органы военной полиции в 2020 году.

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