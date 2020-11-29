29.11.2020 (17:55)

В Главном командовании ВМФ продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

В Новосибирске курсанты детского молодежного центра «Каравелла», подшефного части, непосредственно подчиненной главнокомандующему ВМФ, в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» приняли участие в торжественной церемонии приведения к присяге Центра курсантов первого года обучения.

С учетом ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в ходе проведения мероприятия, направленного на формирование у молодежи мотивации к поступлению на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, юнармейцы приняли участие в торжественном построении. После вноса Знамени детского молодёжного центра, в праздничном приказе очередными званиями и благодарственным письмом были отмечены курсанты, наиболее проявившие себя в учёбе, спорте и общественной жизни Центра. Курсантам, успешно выполнившим установленные нормативы, разрешено ношение черного берета и нарукавного знака морской пехоты.

Курсанты первого года обучения после прохождения стажёрского курса были приведены к Присяге детского молодёжного центра «Каравелла». Завершилось построение церемонией вступления молодого пополнения в ряды юнг ЮНАРМИИ и поздравительным словом капитан-директора Детского морского центра «Каравелла» старшего лейтенанта Михаила Глазачева.

20 октября 2020 года в соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова, в частях, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, стартовала Всероссийская акция «Есть такая профессия – Родину защищать.

Акция продлится до 15 февраля 2021 года.



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