29.11.2020 (17:48)

Российские военные летчики приняли у частик в акции «Географический диктант» в Киргизии

Военные летчики российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант».

Акция состоялась в российской школе, расположенной на территории военной базы. Кроме военнослужащих в написании диктанта приняли участие учащиеся и преподавательский состав школ, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также члены семей военнослужащих. Участники ответили на 30 вопросов в виде тестирования за 45 минут.

Все помещения для написания диктанта продезинфицированы, а участники акции находились на безопасной социальной дистанции обязательно с соблюдением масочного режима.

Географический диктант проводят в России ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

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