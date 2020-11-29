29.11.2020 (17:00)

Географический диктант побудил иностранцев изучать историю России

Благодаря географическому диктанту историей России интересуется все больше жителей зарубежных государств, заявил Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) генерал армии Сергей Шойгу.

«Каждый год мы подводим итоги. У нас несколько показателей, по которым мы оцениваем, насколько больше людей в мире стало интересоваться не только географией нашей страны, но и в целом ее историей, ее природой и людьми», — сказал Сергей Шойгу перед началом диктанта.

Он также добавил, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тыс. в 111 зарубежных государствах.

Президент РГО поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание участвовать в диктанте.

В этом году диктант проходит в шестой раз. С 29 ноября по 6 декабря свои знания географии также можно проверить онлайн.



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