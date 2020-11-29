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29.11.2020 (17:13)

Военнослужащие и преподавательский состав Омского учебного центра ВДВ проверил свои знания по географии

Более 400 военнослужащих и гражданских лиц Омского учебного центра (подготовки младших специалистов) Воздушно-десантных войск приняли участие в просветительской акции «Географический диктант».

В ходе проведения диктанта были соблюдены все меры по профилактике коронавирусной инфекции, с соблюдением масочного режима.

Обучающиеся в учебном центре военнослужащие и преподавательских состав проверил свои знания по географии.

Диктант проводится на специально организованных площадках и через сайт в интернете.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Русское географическое общество , Географический диктант
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