29.11.2020 (17:13)

Военнослужащие и преподавательский состав Омского учебного центра ВДВ проверил свои знания по географии

Более 400 военнослужащих и гражданских лиц Омского учебного центра (подготовки младших специалистов) Воздушно-десантных войск приняли участие в просветительской акции «Географический диктант».

В ходе проведения диктанта были соблюдены все меры по профилактике коронавирусной инфекции, с соблюдением масочного режима.

Обучающиеся в учебном центре военнослужащие и преподавательских состав проверил свои знания по географии.

Диктант проводится на специально организованных площадках и через сайт в интернете.

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