29.11.2020 (17:13)
Военнослужащие и преподавательский состав Омского учебного центра ВДВ проверил свои знания по географии
Более 400 военнослужащих и гражданских лиц Омского учебного центра (подготовки младших специалистов) Воздушно-десантных войск приняли участие в просветительской акции «Географический диктант».
В ходе проведения диктанта были соблюдены все меры по профилактике коронавирусной инфекции, с соблюдением масочного режима.
Обучающиеся в учебном центре военнослужащие и преподавательских состав проверил свои знания по географии.
Диктант проводится на специально организованных площадках и через сайт в интернете.
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