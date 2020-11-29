29.11.2020 (17:08)

В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении проверяют знания географии

29 ноября 600 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант».

Задания различаются по степени сложности. Первая часть состоит из 10 вопросов и составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть - 30 вопросов - требует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Участники акции отвечали на вопросы о географическом расположении городов, рек, климатических зонах, зоны обитания редких животных, горных вершинах России и многие другие.

Военнослужащие соединения ежегодно принимают участие в написании географического диктанта, и с каждым разом участников становится всё больше.

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