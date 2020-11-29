29.11.2020 (16:34)

Студии военных художников имени М.Б.Грекова исполнилось 86 лет

На протяжении многих лет Студия военных художников прославляет ратные подвиги защитников Родины, воссоздает в своих произведениях важные исторические события в жизни нашей страны.

Работы грековцев украшают экспозиции Третьяковской галереи, Исторического музея и Центрального музея Вооруженных Сил. Выставлены в Государственном Кремлевском дворце и Доме Правительства. Известные всему миру монументы «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане и «Воину-освободителю» в берлинском Трептов-парке являются визитными карточками этих городов.

Проекты художников Студии впечатляют своей достоверностью и монументальностью. Достаточно вспомнить панораму в мемориальном ансамбле-музее «Сталинградская битва» в Волгограде, диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» в Севастополе , а также живописные комплексы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

В настоящее время, следуя традициям предшественников, грековцы регулярно участвуют в учениях, бывают в зонах боевых действий. Недавно в Военном университете прошла выставка, посвященная службе российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике .

Художественные работы студийцев не ограничиваются батальной тематикой. Особое место в их творчестве занимают образы государственных и общественных деятелей, ученых, актеров и спортсменов. Грековцы активно участвуют в конкурсах и проектах, направленных на сохранение российского и мирового культурно-исторического наследия.

Сегодня в уникальном коллективе более 30-ти мастеров, которые входят в сотню лучших художников России. Некоторые из них представляют знаменитые династии Ананьевых, Самсоновых, Сибирских, Переяславцев и Присекиных.



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