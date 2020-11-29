29.11.2020 (16:24)

Главком ВМФ России подвел итоги активности участия ВМФ в проведении ежегодной просветительской акции «Географический диктант»

«Сегодня в Российской Федерации и более, чем в 100 иностранных государствах в шестой раз прошла ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант» Самое активное участие в написании приняли военные моряки», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов после личного участия в написании «Географического диктанта» на площадке в здании Адмиралтейства.

Как отметил Адмирал Николай Евменов, - «На территории 14-ти субъектов Российской Федерации, в республиках Беларусь и Киргизия на 54-х зарегистрированных площадках в акции приняли участие более 7 тысяч военнослужащих Главного командования Военно-Морского Флота, а также организаций и воинских частей непосредственного подчинения Главному командованию ВМФ, члены их семей, гражданский персонал, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Это на 11 % больше, чем в прошлом 2019 году».

В городах Санкт-Петербург, Севастополь, Мурманск, Калининград и еще в 11 населенных пунктах Российской Федерации, а также государств Киргизия и Беларусь приняли участие в написании диктанта более 2000 курсантов военно-морских учебных заведений, адмиралы, генералы и офицеры ВМФ, более 300 нахимовцев и кадет, более 1700 военнослужащих ВМФ по контракту и по призыву, около 1000 членов семей военнослужащих, лица гражданского персонала и ветераны флота, а так же 412 юнармейцев.

На площадках воинских частей ВМФ, расположенных за рубежом, изъявили желание участвовать в Географическом диктанте 366 граждан, не имеющих отношения к Вооруженным Силам Российской Федерации. На семи площадках, расположенных в Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области, Географический диктант проведен в соответствии с разницей во времени», - сообщил Главком ВМФ после окончания написания диктанта на площадке, расположенной в Адмиралтействе.

«Особенностью написания «Географического диктанта - 2020» года стало участие 39 (тридцати девяти) морских клубов из 19 субъектов Российской Федерации общей численностью 3112 (три тысячи сто двенадцать человек) человек , являющихся подшефными воинских частей и организаций Главного командования Военно-Морского Флота, а также реализующие программы развития профильного юнармейского движения «Юнги «ЮНАРМИИ», - сообщил Адмирал Николай Евменов.

Как сказал Главком ВМФ, - «В написании диктанта на площадке в исторической библиотеке Адмиралтейства в Санкт-Петербурге сегодня приняли участие 70 человек. Это адмиралы, и офицеры Главного командования Военно-Морского Флота, а также курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», военный городок которого расположен на территории Адмиралтейства».

«Особенно хочу отметить участников Географического диктанта из числа ветеранов Военно-Морского Флота и военной службы, зарегистрированных на дистанционной площадке исторической библиотеки Главного Адмиралтейства. Убежден, что представители Военно-Морского Флота показали высокий уровень знаний в области географии и истории» - сообщил Адмирал Николай Евменов, оценивая уровень активности военных моряков в написании Географического диктанта.

Главная площадка написания Географического диктанта была образована в читальном зале филиала Центральной военно-морской библиотеки в здании Адмиралтейства. Географический диктант на главной площадке состоялся под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Здесь, с соблюдением требований к недопущению распространения коронавирусной инфекции, приняли участие в диктанте адмиралы, офицеры Главного командования Военно-Морского Флота и курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

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