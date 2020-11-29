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29.11.2020 (15:52)

В Самарской области сотрудники ВАИ ЦВО завершили акцию «Автошина»

В Самарской области сотрудниками территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа проведена акция «Автошина».

Данное мероприятие проводится в целях пресечения использования транспортных средств с автошинами, остаточная глубина рисунка протектора которых менее допустимой. Также военные автоинспекторы проверили состояние автошин на предмет пробоев, порезов и разрывов. Кроме того, проверены правильность установки дисков, наличие всех гаек (болтов) и шпилек крепления.

Особое внимание военные автоинспекторы обратили на состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации на обледенелых дорогах.

Акция «Автошина» проводилась сотрудниками ВАИ с 23 по 29 ноября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность
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